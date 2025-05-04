Майские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причины

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. На фоне процессов, связанных с глобальным потеплением, в частности аномально жарких летних сезонов, заморозки в Крыму в мае являются явлением необычным.
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