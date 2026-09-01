От компьютерных клубов до облачного гейминга: что изменилось в индустрии видеоигр за последние 20 лет

У геймеров тоже есть свой 2007-й. Любители игр опробуют игру Need for Speed на новом Xbox на игровой выставке Gamescom 2013 22 августа 2013 года в Кёльне, Германия.
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