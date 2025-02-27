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Газета.ру

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Овечкин о поражении "Вашингтона" от "Калгари": у нас не было должной энергии

Овечкин о поражении "Вашингтона" от "Калгари": у нас не было должной энергии

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после поражения от "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявил, что "столичные" должны были лучше начать поединок.

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