Овечкин о поражении "Вашингтона" от "Калгари": у нас не было должной энергии

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после поражения от "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявил, что "столичные" должны были лучше начать поединок.