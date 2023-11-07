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В Турции опровергли договоренность с Нетаньяху о приеме миллиона палестинцев

В Турции опровергли договоренность с Нетаньяху о приеме миллиона палестинцев

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 7 ноября опровергла сообщения о том, что турецкий лидер якобы договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что примет у себя в стране миллион беженцев из Палестины.

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