В Турции опровергли договоренность с Нетаньяху о приеме миллиона палестинцев

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 7 ноября опровергла сообщения о том, что турецкий лидер якобы договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что примет у себя в стране миллион беженцев из Палестины.