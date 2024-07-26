В Яснобородовке – флаг РФ! Враг отодвинут, несет потери

МО подтвердило эти данные 9 июля. Но шла зачистка. Сегодня наши бойцы подняли флаг Российской Федерации в Яснобородовке! Нанесено поражение силам 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 241-й бригады украинской территориальной обороны.