Александр Беглов: главные герои праздника – наши ветераны и блокадники

Город готов масштабно отпраздновать 80-летие Великой Победы На встрече с руководителями городских и районных общественных организаций блокадников и ветеранов, а также с участниками специальной военной операции, которая состоялась 8 мая в БКЗ «Октябрьский», губернатор Петербурга отметил, что этот год – особенный: 80 лет Великой Победы, 60 лет присвоения Ленинграду почётного звания «Город-Герой», 9 мая — 65 лет мемориалу на Пискарёвском кладбище и 50 лет со дня открытия Мемориала героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.