На Ямале с начала года провели более 50 тысяч телемедицинских консультаций

53 730 телеконсультаций за восемь месяцев 2026 года провели ямальские врачи. Из них 31611 консультаций были выполнены между врачами и пациентами округа, 22119 – между крупными межмуниципальными центрами региона и отдаленными муниципалитетами.
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