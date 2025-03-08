Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гулька
    И эти нелюди все еще живут и процветают в России? Их до сих пор не выслали в родной аул с лишением гражданства?"Боюсь бабушку и ...
  • Анатолий Зотов
    Охренели. ☹️ Капитуляция полная. Как в 1945. Никаких военных. Только милиция, или как назовут. Охрана правопорядка. В...Россия готова обс...
  • Иван Иванов
    Агент КГБ Краснов отрабатывает задание, не мешайте ему!Что означают угро...

Пшеки активно готовятся к войне с Россией

Пшеки активно готовятся к войне с Россией

Заявления польского премьер-министра Дональда Францишека Туска (внук эсэсовца, лидер правящей в Польше праволиберальной партии "Гражданская платформа", бывший председатель Европейского совета) на заседании сейма:➖ Мы хотим ввести механизм, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше был обучен на случай войны до конца этого года;➖ Польша "должна стремиться получить доступ к самым современным возможностям, в том числе связанным с ядерным оружием и современным неконвенциональным оружием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх