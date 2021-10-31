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Большинство людей недостаточно умны, чтобы пройти этот тест. А у вас получится?

Большинство людей недостаточно умны, чтобы пройти этот тест. А у вас получится?

10 вопросов, которые покажут, насколько хорошо ты владеешь русским языком. Постарайся не искать ответы в Интернете, ответив на все задания самостоятельно.

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