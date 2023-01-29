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«ПСЖ» выиграл 1 из 4 последних матчей Лиги 1. Отрыв от «Ланса» – 3 очка

«ПСЖ» выиграл один из трех последних матчей. Команда Кристофа Гальтье дома упустила победу над «Реймсом» (1:1) в 20-м туре чемпионата Франции, пропустив на 96-й минуте.

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