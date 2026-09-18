Ждать новые утечки? Основатель WikiLeaks Ассанж заявил о своем возвращении

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж впервые за два года опубликовал пост в соцсети X. «Я вернулся», — говорится в короткой публикации.
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