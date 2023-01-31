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Александров забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Виннипега». У него 5 очков в 18 играх

Александров забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Виннипега». У него 5 очков в 18 играх

Никита Александров забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом». Форвард «Сент-Луиса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Джетс» (2:4).

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