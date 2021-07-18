Гороскоп

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Названа пятерка знаков зодиака: у кого не стоит просить деньги

Названа пятерка знаков зодиака: у кого не стоит просить деньги

  Наверное, многие замечали за конкретными людьми их странное поведение, если попросить у них взаймы.

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ирина Ирина
Статья сплошная чушь, и сама рыба и мои знакомые соответствуют другим знакам гороскопа, которые автор упоминает в статье. Я всю жизнь давала деньги своим родным и знакомым и часто без отдачи. Да и мои знакомые скупердяйством не занимаются.
ольга ерошенко
полностью с вами согласна
Галина Феоктистова
Рыбки жадные)
Ирина
Про Козерогов в точку! Имея счёт в банке и машину представительского класса все равно ездят на Ниве.

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