Названа пятерка знаков зодиака: у кого не стоит просить деньги

ГороскопБизнес и финансыНазвана пятерка знаков зодиака: у кого не стоит просить деньги Наверное, многие замечали за конкретными людьми их странное поведение, если попросить у них взаймы.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьирина ИринаСтатья сплошная чушь, и сама рыба и мои знакомые соответствуют другим знакам гороскопа, которые автор упоминает в статье. Я всю жизнь давала деньги своим родным и знакомым и часто без отдачи. Да и мои знакомые скупердяйством не занимаются.ольга ерошенкополностью с вами согласнаГалина ФеоктистоваРыбки жадные)ИИринаПро Козерогов в точку! Имея счёт в банке и машину представительского класса все равно ездят на Ниве.Комментировать
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