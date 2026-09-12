Когда продажа недвижимости через обычные объявления становится невыгодной

Разбираемся, почему обычная продажа недвижимости иногда затягивается, в каких ситуациях собственнику важнее скорость сделки и какие варианты позволяют быстрее получить деньги за объект .
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