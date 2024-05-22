Продолжается обсуждение концепции схемы движения на главных городских проспектах

Продолжается обсуждение концепции схемы движения на главных городских проспектах23 мая 2024 года в 13:00 в Сквере строителей (перекрёсток проспекта Шереметевский и улицы 8-го Марта) состоится очередной этап обсуждения благоустройства и концепции схемы движения на главных городских проспектах.
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