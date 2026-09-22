«ВИА Суперстар!» возвращается на НТВ: кто из легенд выдержит эксперимент, а кого спасет лишь чудо

Третий сезон шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ: легендарные группы 80-х, 90-х и нулевых снова сразятся за звание лучших — теперь с международным размахом и обновленными правилами.
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