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Депутаты ЛДПР предложили ввести налоговый вычет за лечение питомцев

Депутаты ЛДПР предложили ввести налоговый вычет за лечение питомцев

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким выступили с предложением установить налоговый вычет за проведенные профилактические, диагностические и лечебные мероприятия зарегистрированному домашнему животному.

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