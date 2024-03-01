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Собянин: за год на БКЛ совершили 340 млн поездок

Собянин: за год на БКЛ совершили 340 млн поездок

В течение первого года после открытия сквозного движения по Большой кольцевой линии число совершенных москвичами поездок по ней превысило 340 млн, сообщил в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

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