Собянин: за год на БКЛ совершили 340 млн поездок

В течение первого года после открытия сквозного движения по Большой кольцевой линии число совершенных москвичами поездок по ней превысило 340 млн, сообщил в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
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