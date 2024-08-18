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Закон, порядок, государство

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В Хабаровском крае полицейскими возбуждены уголовные дела о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства

Сотрудником группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ульчскому району в ходе проведения оперативных мероприятий на территории частного домовладения 52-летней жительницы села Большие Санники было обнаружено и изъято 36 растений, внешне схожих с коноплей.

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