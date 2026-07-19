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Лага о будущем дуэта с Лим: «Один олимпийский цикл мы точно откатаем, но я бы не отказался от двух. Чувствую, что мы можем кататься долго»

Фигуристы Ханна Лим и Закари Лага рассказали в интервью Спортсу’’ о планах на будущее и целях на новый сезон.

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