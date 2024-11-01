Украина «уперлась в потолок» в производстве снарядов из-за нехватки пороха

Министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин рассказал, что Украина, пытаясь уменьшить свою зависимость от западной военной помощи, с начала СВО увеличила производство минометных снарядов с нуля до миллионов в год, однако, дальнейшему росту производства препятствует глобальная нехватка взрывчатых веществ.
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