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Царьград

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Академик Каприн: Россия привлекает больше иностранных онкопациентов

Академик Каприн: Россия привлекает больше иностранных онкопациентов

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил о росте числа иностранных пациентов в российских онкологических центрах.

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