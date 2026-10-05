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Крымское отделение РГО зовёт молодёжь на экскурсию по парку Воронцовского дворца

Крымское отделение РГО зовёт молодёжь на экскурсию по парку Воронцовского дворца

7 октября отделение Русского географического общества в Республике Крым приглашает молодёжь на экскурсию по живописному парку Воронцовского дворца, который считается шедевром садово-паркового искусства.

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