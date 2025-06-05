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Из-за аварии в Красноярском крае погибла девочка

Из-за аварии в Красноярском крае погибла девочка

Согласно предварительным сведениям, все случилось на улице Декабристов: водитель авто сбил семилетнюю девочку (ребенок неожиданно выбежал на дорогу между транспортных средств и не по пешеходному переходу).

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