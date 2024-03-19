Черноморскому флоту ВМФ РФ нужна «Кольчуга»: или защита на кораблях, или корабли на дне

Изображение сгенерировано нейросетью DALL·E 3 Последние события, произошедшие совсем недавно на Чёрном море, заставляют нас вновь вернуться к проблеме повышения защищённости кораблей Военно-морского флота Российской Федерации (ВМФ РФ), в первую очередь кораблей Черноморского флота, от атак, осуществляемых вооружёнными силами Украины (ВСУ) и Главным управлением разведки (ГУР) Украины с помощью безэкипажных катеров (БЭК) камикадзе.