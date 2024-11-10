3 добавки в чай, которые сделают его полезнее: куркума, имбирь, молоко

С годами популярность чая возрастает, появляются новые интересные варианты его приготовления. Не только в ресторанах и кофейнях, но и дома в традиционный чай добавляют фрукты и ягоды, свежие и высушенные лепестки цветов, коренья и различные пряности.
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