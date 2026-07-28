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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Партизан» и «Галатасарай» поборются за Алена Смаилагича

Ален Смаилагич может вернуться в « Партизан ». Белградский клуб рассматривает возможность подписания сербского центрового, который уже защищал цвета команды с 2021 по 2024 год, прежде чем перейти в «Жальгирис».

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