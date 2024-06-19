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Армянские гимнастки снялись с Игр БРИКС из-за судьи из Азербайджана

Армянские гимнастки снялись с Игр БРИКС из-за судьи из Азербайджана

Сборная Армении по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в Играх БРИКС из-за замены главного судьи на представителя Азербайджана, сообщила гимнастка Сильва Саргсян в своем телеграм-канале.

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