Армянские гимнастки снялись с Игр БРИКС из-за судьи из Азербайджана

Сборная Армении по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в Играх БРИКС из-за замены главного судьи на представителя Азербайджана, сообщила гимнастка Сильва Саргсян в своем телеграм-канале.
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