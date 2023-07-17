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«Атланта» проявляет «все большее желание» расстаться с Капелой, «Хоукс» нацелены на Сиакама

Как информирует инсайдер Марк Стейн, «Атланта» проявляет «все большее желание» расстаться с центровым Клинтом Капелой, поскольку клуб продолжает борьбу за тяжелого форварда Паскаля Сиакама («Торонто»).

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