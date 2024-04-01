Розовое платье и надгробие из склепа Мэрилин Монро продали на аукционе

Во время проведения аукциона Playboy, Hugh Hefner X Marilyn Monroe, который завершился 30 марта, были выставлены коллекционные предметы, связанные с американской актрисой, моделью Мэрилин Монро и основателем журнала Playboy Хью Хефнером.
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