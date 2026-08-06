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Пронедра

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Эти восемь технологий из книг и кино люди мечтают заполучить

Эти восемь технологий из книг и кино люди мечтают заполучить

Антиутопии традиционно считаются жанром предупреждения. Их авторы пытались показать, что произойдёт, если технологии выйдут из-под контроля, корпорации получат слишком много власти, а человек добровольно отдаст машине право принимать решения за него.

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