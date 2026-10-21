Более 1100 земельных участков получили многодетные семьи в Нижегородской области в 2025 году. Это на 80% больше, чем годом ранее, и рекорд за все время действия регионального закона.
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