«Рубин» обнажил проблемы «Зенита». Команда Леонида Слуцкого вдесятером едва не отыгралась на последних секундах

ФУТБОЛ. Тинькофф - Российская Премьер-лига. 19-й тур«Зенит» - Рубин» - 3:2 Победа над «Рубином» показала не только сильные стороны «сине-бело-голубых», которые в атаке играют по бразильской системе, мол, вы нам забьете, сколько сможете, а мы - сколько захотим, но и вскрыла проблемы.