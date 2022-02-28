«Рубин» обнажил проблемы «Зенита». Команда Леонида Слуцкого вдесятером едва не отыгралась на последних секундах

ФУТБОЛ. Тинькофф - Российская Премьер-лига. 19-й тур«Зенит» - Рубин» - 3:2 Победа над «Рубином» показала не только сильные стороны «сине-бело-голубых», которые в атаке играют по бразильской системе, мол, вы нам забьете, сколько сможете, а мы - сколько захотим, но и вскрыла проблемы.
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