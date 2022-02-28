Спорт Уик-Энд

7 подписчиков

«Рубин» обнажил проблемы «Зенита». Команда Леонида Слуцкого вдесятером едва не отыгралась на последних секундах

«Рубин» обнажил проблемы «Зенита». Команда Леонида Слуцкого вдесятером едва не отыгралась на последних секундах

ФУТБОЛ. Тинькофф - Российская Премьер-лига. 19-й тур«Зенит» - Рубин» - 3:2 Победа над «Рубином» показала не только сильные стороны «сине-бело-голубых», которые в атаке играют по бразильской системе, мол, вы нам забьете, сколько сможете, а мы - сколько захотим, но и вскрыла проблемы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх