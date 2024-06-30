В Москве продают первый официальный Rolls-Royce, купленный в России

На сайте бесплатных объявлений появился седан Silver Spur Mark III, выпущенный в 1993 году. Продавец утверждает, что этот автомобиль был первым «Роллс-Ройсом», который ввезён в Россию по официальным каналам с дилерской гарантией.
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