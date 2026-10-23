Красная икра становится роскошью: почему дорожает главный новогодний деликатес Елена ГалицкаяКрасная икра, десятилетиями считавшаяся одним из главных символов новогоднего стола, рискует превратиться в продукт, который многие россияне смогут позволить себе лишь по особым случаям.
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