Красная икра становится роскошью: почему дорожает главный новогодний деликатес Елена ГалицкаяКрасная икра, десятилетиями считавшаяся одним из главных символов новогоднего стола, рискует превратиться в продукт, который многие россияне смогут позволить себе лишь по особым случаям.