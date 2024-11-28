Бывшего депутата Госдумы признали виновным в тройной расправе на Кипре

Коллегия присяжных заседателей в Приморском районном суде Санкт-Петербурга огласила вердикт по уголовному делу в отношении бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко, отбывающего срок за организацию расправы над Галиной Старовойтовой.
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