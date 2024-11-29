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На горнолыжные курорты Сочи этой зимой могут приехать до полумиллиона туристов

На горнолыжные курорты Сочи этой зимой могут приехать до полумиллиона туристов

Рост турпотока на горнолыжные курорты Сочи по сравнению с 2023 годом может достичь 13 процентов. Об этом рассказал заместитель гендиректора по международным отношениям и туризму курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный.

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