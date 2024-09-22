Утолить кадровый голод

Как бизнес в России решает вопрос подготовки специалистов для современного производстваПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ АО «АРНЕСТ» Молодой специалист Яна Чудикова, микробиолог 2-й категории за работойчитайте на monocle.
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