NV: США не устроили предложения Украины по сделке о добыче полезных ископаемых

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Sergey Ivanov

К этому все и шло. Во все века хохлы искали по Европам, кому бы продаться. Были они под крымским ханом, были под литовскими князьями, были под шведским Карлом I.... Началась распродажа Украины. Сейчас вековая мечта хохлов как нельзя близка! И ее продадут! И не 50%, а все, что только представляет ценность! Американцы верны себе. Они подождали, пока дерущиеся славяне истощат свои силы- и пришли за своим. А гордые и самостийные хохлы останутся на разрушенном пустыре, где будут хозяйничать американцы. Ну, а хохлам уготована участь папуасов, которые будут друг перед другом хвастаться стеклянными бусами. Не хватило у них мозгов понять: Единственным гарантом их незалежности была Россия! Вот только поздно уже. Поезд ушел. Украиной полакомятся сначала американцы, кусок- исторические «восточные Кресы»- отхватит Польша. Закарпатье заберет Венгрия. Ну, а Россия- вернет себе то, что и было российским: Донбасс и Новороссию. И на этом история украинского предательства, выросшего из тупой хуторской ограниченности и эгоизма, закончится.