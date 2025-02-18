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МИД КНР не стал комментировать возможность отправки миротворцев на Украину

МИД КНР не стал комментировать возможность отправки миротворцев на Украину

Власти Китая не отвечают на гипотетические вопросы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя возможность отправки китайских миротворческих сил на Украину, передает РИА Новости.

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