Комфортное пространство для жителей с ограниченными возможностями: ГК ТОЧНО построила в Краснодаре еще одну инклюзивную площадку

Комфортное пространство для жителей с ограниченными возможностями: ГК ТОЧНО построила в Краснодаре еще одну инклюзивную площадкуФедеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) завершил строительство второй в городе инклюзивной спортивной площадки, которая расположилась на территории ЖК «Абрикосово».
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