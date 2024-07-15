Комфортное пространство для жителей с ограниченными возможностями: ГК ТОЧНО построила в Краснодаре еще одну инклюзивную площадку

Комфортное пространство для жителей с ограниченными возможностями: ГК ТОЧНО построила в Краснодаре еще одну инклюзивную площадкуФедеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) завершил строительство второй в городе инклюзивной спортивной площадки, которая расположилась на территории ЖК «Абрикосово».