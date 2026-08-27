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Царьград

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Фолькер Гейер: Германии не хватает 631 тыс. госслужащих

Фолькер Гейер: Германии не хватает 631 тыс. госслужащих

Германия испытывает нехватку 631 тыс. госслужащих. Председатель dbb Фолькер Гейер отмечает, что уход на пенсию "бэби-бумеров" и новые вызовы в сфере безопасности создают острую потребность в кадрах в полиции, здравоохранении и образовании.

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