Сторонник расширения НАТО прокомментировал итоги референдума в Исландии

В Исландии прошёл национальный референдум, на котором большинство граждан высказались против возобновления переговоров о вступлении страны в Европейский союз (ЕС).
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