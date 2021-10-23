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Севастопольская библиотека представила выставку «Любимые координаты»

Севастопольская библиотека представила выставку «Любимые координаты»

В Центральной городской библиотеке имени Льва Толстого открыта фотовыставка «Любимые координаты», участником которой может стать любой житель городаВ Центральной городской библиотеке имени Льва Толстого открылась фотовыставка «Любимые координаты».

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