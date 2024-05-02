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Россия может сыграть с Таджикистаном в РФ. Сборные встречались в 2022-м в Душанбе

В феврале 2022 года российские клубы и национальные команды были отстранены от участия в международных турнирах.

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