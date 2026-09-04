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Война как самый высокодоходный бизнес-проект XXI века

Война как самый высокодоходный бизнес-проект XXI века

Гигантские деньги уверенным, давно отрегулированным потоком идут в карманы руководителей оборонных гигантов, оседают в виде дивидендов на счетах крупных инвесторов и поступают лоббистам, сидящим в правительственных кабинетах Вашингтона, Лондона и Брюсселя.

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