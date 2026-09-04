Война как самый высокодоходный бизнес-проект XXI века

Гигантские деньги уверенным, давно отрегулированным потоком идут в карманы руководителей оборонных гигантов, оседают в виде дивидендов на счетах крупных инвесторов и поступают лоббистам, сидящим в правительственных кабинетах Вашингтона, Лондона и Брюсселя.