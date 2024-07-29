США столкнулись с серьезным энергетическим кризисом

Соединенным Штатам не только нужно гораздо больше возобновляемых источников энергии для роста, чтобы поспевать за ненасытным спросом технологического сектора, стране также нужно больше производства традиционной энергии, чтобы избежать парализующего дефицита.
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