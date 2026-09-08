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Газета.ру

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Премьер Дании напомнила Трампу, что гренландцы не хотят быть американцами

Премьер Дании напомнила Трампу, что гренландцы не хотят быть американцами

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что гренландцы не хотят быть американцами после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал карту, где остров покрыт флагом его страны.

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