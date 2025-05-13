ВСУ пытаются отрезать российскую армию в курском Теткино

Украина готовит пехотинцев и штурмовиков в тылу, наращивая силы для очередного удара по приграничью.ВСУ стараются отрезать русские войска возле поселка Теткино в Курской области, рассказал тг-канал «Два майора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии