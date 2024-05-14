Томенко анонсировал масштабное празднование на Алтае юбилеев Рериха и Шукшина

В регионе постараются провести "не какое-то одно разовое мероприятие, а чтобы их было много, и они были растянуты во времени" В 2024 году Алтайский край отпразднует несколько крупных юбилеев знаменитых земляков.
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